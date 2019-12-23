إسرائيل تتراجع عن قرارها بشأن "مسيحي غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قرر إصدار تصاريح للسكان المسيحيين في قطاع غزة المحاصر، تتيح لهم السفر إلى الضفة الغربية المحتلة لحضور احتفالات أعياد الميلاد. لحضور احتفالات أعياد الميلاد. وقال الجيش في بيان له إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر إصدار التصاريح، بعد استشارة كافة الجهات الأمنية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر إصدار التصاريح، بعد استشارة كافة الجهات الأمنية. وأضاف أنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى القدس والضفة الغربية وفقا لتقييم الحالة الأمنية، ودون تقييد العمر.

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