احتجاجات بيروت.. المتظاهرون يرفعون شعار "البقاء في الشوارع"

تظاهر آلاف المحتجين في وسط بيروت ضد رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، قائلين إنه يجب أن يتخلى عن المنصب لأنه عضو في النخبة الحاكمة.
وأغلق المتظاهرون العديد من الطرق والطرق السريعة في بيروت وأجزاء أخرى من
تجمع المتظاهرون، الذين جاء كثير منهم من شمال لبنان ووادي البقاع شرقي البلاد، في ساحة الشهداءبوسط بيروت، وهي واحدة من المواقع الرئيسية للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وفي وقت لاحق، سار المحتجون نحو مقر مجلس النواب الذي تحرسه شرطة مكافحة الشغب، وخلافا للأسبوع الماضي، حيث أفادت تقارير عن وقوع مشاجرات بين المحتجين ورجال الشرطة خارج المجلس، لم تندلع أعمال عنف، الأحد.
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