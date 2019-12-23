انفجارات تهز دمشق.. وسوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت "لصواريخ معادية" مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أنّ أحد "الأهداف المعادية" سقط في ريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة"، في حين أكد التلفزيون الرسمي "سقوط أحد الأهداف المعاديةبمنطقة عقربا في ريف دمشق".
من جهته، أشارت مصادر للمعارضة السورية إلى سماع دوي 3 انفجارات على الأقل هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها.
وأضافت أن "صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق"، ولميتضح في الحال ما إذا كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.
وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري، بشار الأسد، إن من المعتقد أن 4 صواريخ كروز اجتازت الساحل عبر المجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا.
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.
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