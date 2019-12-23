كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارتفاع ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 17 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا ثوران بركان إلى 17 شخصا، فضلا عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين، وذلك بعد وفاة أحد المصابين جراء ثوران البركان في وقت سابق.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز: "بوسع الشرطة تأكيد وفاة شخص آخر في مستشفى ميدلمور الليلة الماضية"، ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته أو جنسيته،ومعظم ضحايا بركان جزيرة وايت ايلاند القوي إستراليون أو أفراد يحملون تصاريح إقامة دائمة.

ويعد البركان مزارا سياحيا شهيرا لرحلات اليوم الواحد، وكان على الجزيرة وقت ثورانه 47 شخصا منهم سائحون من أستراليا و الولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.