الجيش الليبي يمدد مهلة مليشيات مصراتة 3 أيام للانسحاب من طرابلس

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، تمديد المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة ثلاثة أيام أخرى للانسحاب من طرابلس تنتهي الأربعاء المقبل.



وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان، إنه "تم تمديد المهلة بعد تدخل عقلاء مدينة مصراته الذين تواصلوا مع القيادة العامة طلبا لمدها أسبوعا لإقناع الشباب بإلقاء السلاح وعدم مواجهة قوات الجيش في طرابلس".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الجيش وافق على تمديد المهلة لكن لمدة 3 أيام فقط تنتهي الأربعاء المقبل.

وأكد المسماري أن القيادة ملتزمة بعدم التعرض للعناصر والمليشيات المغادرة لطرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.

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وشدد على أن القوات لن تتردد في إسقاط الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة إلى مطارات ليبيا، مشيرا إلى معلومات وصلت القيادة العامة بقيام طائرة مدنية تحمل معدات عسكرية برحلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة.

والجمعة الماضي، أعلن المسماري، في بيان، عن 3 أيام مهلة نهائية لمليشيات مدينة مصراتة للانسحاب من مدينتي سرت وطرابلس تنتهي الساعة 12 مساء اليوم.

وأكد البيان أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر، مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية على جميع محاور طرابلس، كما استهدف سلاح الجو الليبي تمركزات المليشيات في عدد من مدن المنطقة الغربية بحوالي 50 غارة جوية.

كما قصف سلاح الجو الليبي مواقع للمليشيات بمدينة مسلاتة، واندلعت اشتباكات بين الجيش ومليشيات الوفاق وسط المدينة، بعد تقدم الجيش خلال مطاردته المليشيات التي هاجمت مدينة ترهونة مساء الخميس الماضي.