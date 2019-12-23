بالفيديو.. "سرب نحل" يوقف مباراة في كأس تنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مباراة يانج أفريكانز وإرينجا يونايتد في كأس تنزانيا حالة طريفة للغاية وفريدة من نوعها بهجوم سرب من النحل، على ملعب دار السلام بالعاصمة دودوما.

ووفقا لما ذكره موقع"Tuko" الكيني، فإن المباراة توقفت في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني بعد هجوم سرب من النحل، وهو ما جعل اللاعبين والجماهير والجهازين الفنيين وحكام اللقاء يشعرون بالضيق.

واضطر اللاعبون وجميع من كان في الملعب إلى النوم أرضا لتجنب هذا الأمر الغريب من نوعه في الملاعب.

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وأوضح المصدر أن هذا الأمر أدى إلى خروج الجميع من الملعب سريعا، قبل العودة واستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

وأظهرت عدسات المصورين، هجوم هذا السرب الكبير على ملعب المباراة، وهو المشهد الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



