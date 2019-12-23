اخبار العالم

إصابة 36 إثر اصطدام 63 مركبة في فرجينيا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 36 إثر اصطدام 63 مركبة في فرجينيا  والان نبدء بالتفاصيل

تسبب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيسي بين الولايات في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة في حادث تصادم هائل متسلسل شمل 63 مركبة على الأقل أمس الأحد، مما أدى إلى إصابة نحو 36 شخصا.

وقالت شرطة الولاية، إنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات لكن حالة العديد من المصابين خطيرة. وتم نقل حوالي 35 شخصا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها وتسببت في رفع بعضها عن الأرض جزئيا.

واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين. وفتحت السلطات المحلية التحقيقات. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 36 إثر اصطدام 63 مركبة في فرجينيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا