شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 36 إثر اصطدام 63 مركبة في فرجينيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شرطة الولاية، إنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات لكن حالة العديد من المصابين خطيرة. وتم نقل حوالي 35 شخصا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها وتسببت في رفع بعضها عن الأرض جزئيا.
واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين. وفتحت السلطات المحلية التحقيقات. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.
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