شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: حملة حوثية لتجنيد طالبات المدارس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الإرياني أن ذلك جاء ضمن أعمال «الجماعة الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها».
وقال: إن هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها النسوية المسلحة واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية.
وتابع: يندرج ذلك ضمن محاولات الميليشيات الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية. ودعا المنظمات الدولية وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات «الإجرامية» للميليشيات، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.
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