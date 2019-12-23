شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تركيا تستخدم سفنا تجارية لدعم الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت «قناة ليبيا» عن آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب قوله: إن السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل تركيا لدعم «الميليشيات» في طرابلس.
من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، ليل السبت - الأحد: تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك وذلك أثناء دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة الواقعة على بعد 1300 كيلو متر شرق طرابلس.
وسياسيا، التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في بنغازي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية ليبية.
وأكد الثني خلال اللقاء على أن الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان لا تساوي الحبر الذي كتبت به، مؤكدا رفض الشعب الليبي لهذه الاتفاقية، مشددا على أنها وثيقة لبيع ليبيا، وقال: لن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لبلادنا.
ودعا الثني، اليونان، لفتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الممتدة من الحدود المصرية إلى مشارف مدينة سرت والجنوب بالكامل بالإضافة إلى المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة.
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