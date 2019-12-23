اخبار العالم

تقارب سوداني مصري في قضية سد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب سوداني مصري في قضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبدت دول حوض النيل السودان ومصر وإثيوبيا أملها أن تسهم هذه الجولة في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء بحيرة سد النهضة وكيفية تشغيل السد، في حين شددت الخرطوم على أن نهر النيل يمثل الحياة للمصريين.

وقال وزير الري السوداني، د. ياسر عباس، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث لمفاوضات «سد النهضة الأثيوبي» أمس بالخرطوم: إنه يأمل في وصول الأطراف لنتائج حول القضايا المفتاحية، مؤكدا أن النيل يمثل لمصر شريان حياة، وهو ما يحتم علينا عدم انتقاص حقوقها، وأن نعمل بحكمة في هذا الشأن.

من جهته، شدد الوزير المصري د.محمد عبدالعاطي على أهمية وجود نقاش حول موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر، لافتا إلى أن بلاده تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة، وأن تكون المرجعية هي اتفاق المبادئ 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارب سوداني مصري في قضية سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا