أجواء السعودية تبهر الإعلاميين الإيطاليين قبل سوبر يوفنتوس ولاتسيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى عدد من الإعلاميين الإيطاليين إعجابهم الشديد بأجواء السعودية، وذلك أثناء تغطيتهم للمؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي.

ويرى الإعلاميون الإيطاليون أن استضافة السعودية لهذا الحدث دليل جديد يؤكد قدرتها على استضافة أهم الأحداث العالمية، لا سيما وأن الأجواء المناخية في المملكة حاليا أفضل للعب كرة القدم من تلك التي في إيطاليا

وتستعد السعودية لاستضافة السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة في العاصمة "الرياض" حيث أقيم العام الماضي في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة "جدة" خلال النسخة التي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون رد.

ويلعب لاتسيو، مباراة السوبر بصفته بطل كأس إيطاليا الموسم الماضي، فيما يشارك يوفنتوس كونه حامل لقب الدوري.

وتقام المباراة اليوم الأحد على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة "الرياض".