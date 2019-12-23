شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يدعو الحكومة لوضع ملف تمكين الشباب ضمن الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن تضع الحكومة بكل مؤسساتها بعد إجراء التعديل الوزاري وإقراره من مجلس النواب، ملف تمكين الشباب على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ملف تمكين الشباب من الملفات التى بذل فيها الرئيس السيسى مجهودًا كبيرًا ومن ثم يجب على الحكومة استكمال تلك الجهود، لكى تستفيد الدولة من الطاقة الشبابية.

وقال "الغباشى" فى تصريحات لـ"الخليج 365" يجب على جميع القوى السياسية بشتى أنواعها، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، أن تقدم للأجهزة الحكومة مقترحات خلال الفترة المقبلة من أجل دعم مؤسسات الدولة فى إنهاء الأزمات والمشكلات التى تواجه المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الحزب السياسى القوى هو الحزب الذى يدعم الحكومة فى إنهاء الأزمات التى تواجه المواطن بصرف النظر عن تحقيق مكاسب سياسية.

Advertisements

وتابع: "هناك ملفات كثيرة أمام الحكومة حال العمل فيها والتخطيط لها سيشعر المواطن فى الشارع بالجهود التى تقوم بها الدولة" مشيدًا فى الوقت ذاته بالنقلة النوعية التى قامت بها أجهزة الدولة مؤخرًا فى الملف الاقتصادى، مضيفًا: "رأينا جميعًا انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وهو ما انعكس على ملف الأسعار بتراجع التضخم وانخفاض الأسعار".