شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "اتصالات النواب": الدولة لديها إرادة حقيقية لتنفيذ طفرة فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوصيات التي خرجت عن منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بالتحول الرقمي، لافتًا إلى أن اللجنة ستدرس كل التوصيات الخاصة بذلك من أجل تفعيلها.

وقال طلعت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقة للقفز بخطى سريعة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، الذي من شأنه القضاء على أي أوجه للفساد والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن بورسعيد كانت الانطلاقة الأولى على أن تستكمل باقي المحافظات تباعًا.

وأشار طلعت، إلى الاهتمام المصري أيضًا بالذكاء الاصطناعي وأن نلحق بركب التطور في هذا المجال، لما له دور بالغ الأهمية في العديد من المجالات منها الصحة وقطاع الأعمال، مشددًا على ضرورة سن تشريعات لدعم الثورة الصناعية التكنولوجية.

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جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية للبدء فى تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وإرسال تقارير متابعة دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات.