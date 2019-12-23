دورة تدريبية في الصحة المهنية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- (أ ش أ):

نظمت إدارة الصحة المهنية في مديرية الصحة بشمال سيناء، دورة تدريبية عن الصحة المهنية والتوعية بها.

وقال مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء فتحي عثمان، في بيان صحفي، إن الدورة تستهدف العاملين من أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بإدارتي العريش وبئر العبد الصحية وإدارة الخدمة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدورة تتناول التعريف بمهام وقوانين الصحة المهنية والأمراض المهنية التي يتعرض العاملون للإصابة بها ومهام لجان السلامة، وواجبات لجنة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، ووضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال.

ولفت إلى أنه تم مناقشة وضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها، بالإضافة إلى برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم، وتوعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية أثناء تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كاف وسليم، فضلًا عن دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية.