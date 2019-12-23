محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- (أ ش أ):
نظمت إدارة الصحة المهنية في مديرية الصحة بشمال سيناء، دورة تدريبية عن الصحة المهنية والتوعية بها.
وقال مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء فتحي عثمان، في بيان صحفي، إن الدورة تستهدف العاملين من أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بإدارتي العريش وبئر العبد الصحية وإدارة الخدمة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدورة تتناول التعريف بمهام وقوانين الصحة المهنية والأمراض المهنية التي يتعرض العاملون للإصابة بها ومهام لجان السلامة، وواجبات لجنة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، ووضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال.
ولفت إلى أنه تم مناقشة وضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها، بالإضافة إلى برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم، وتوعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية أثناء تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كاف وسليم، فضلًا عن دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية في الصحة المهنية بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.