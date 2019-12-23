جامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدريب المشاركين بمسابقة التميز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ): نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، الأحد، ورشة عمل لتدريب الفرق المشاركة من كليات ومعاهد الجامعة في مسابقة مصر للتميز الحكومي. وعرض المشاركون، خلال الفعاليات، محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، التي تشمل محور تحقيق الرؤية الاستراتيجية والابتكار والإبداع وموارد الجامعة. وتهدف المسابقة إلى رفع وتطوير الجهاز الإداري والاستفادة من العنصر البشري والعمل علي سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات للمجتمع الجامعي والمتعاملين معه وكذلك آليات ميكنة العمل والعمليات الإدارية، تماشيًا مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.​

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