اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن إجراء الانتخابات التكميلية بدائرتي "الجيزة وملوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوى بالمنيا.

وكانت الهيئة تلقت إخطارًا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، بوفاة النائبل محمد بدوي دسوقي، نائب الدائرة الأولى بالجيزة، والنائب أحمد شمروخ، نائب مركز ملوى بالمنيا.

وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة ممن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".