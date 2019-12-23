الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام رسمية، مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل، كانت تقصد أهدافًا داخل سوريا.
وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في تصريح لـ"رويترز"، إن من المعتقد أن 4 صواريخ كروز اجتازت الساحل عبر المجال الجوي اللبناني في اتجاه سوريا، بحسب "سكاي نيوز".
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا، وعتادًا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.
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