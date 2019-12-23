"طمعوا في الشقة فوجدوا مفاجأة".. كشف لغز الهيكلين العظميين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة، على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وألقى القبض على 6 متهمين.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل بمنطقة الحضرة الجديدة على الطريق المشار إليه.

انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود هيكلين عظميين لرجل وسيدة بالغين في حالة تحلل كامل، داخل جوالين بالقرب من كوبري الزهور.

ووجّه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأجرى فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ياسر، رئيس نيابة محرم بك، وخبراء الأدلة الجنائية معاينة للرفات وعُثر بملابس المجني عليها على 9 "غوايش" ذهبية.

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وأسفرت جهود فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة عن تحديد 3 أشخاص يستقلون "تروسيكل" تخلصوا من الهيكلين العظميين بمحل الواقعة وهم فني تكييف، 29 سنة، وقهوجي، 38 سنة، وعامل خردة، 30 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة واعترفوا في التحقيقات باتفاق كل من "تاجر سيارات، 24 سنة، وحاصل على ليسانس 28 سنة، وموظف بالمعاش 66 سنة، على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق والتخلص منها.

وجرى القبض على باقي المتهمين، واعترف السادس بأنه يعمل مع المتهمين الرابع والخامس في بيع وتجارة الشقق القديمة، مشيرًا إلى أنه استغل اختفاء قاطني إحدى الشقق بعقار بمنطقة سيدي جابر منذ 7 سنوات.

وأضاف المتهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على اصطناع عقود ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، موضحًا أنه توجهوا للشقة المشار إليها رفقة نجار وكسروا الباب في حضور حارس العقار واتحاد الملاك، وقدموا لهم أوراقًا تثبت ملكيتهم للشقة عن طريق الشراء من مالكها.

ولفت المتهم في التحقيقات، إلى أنه أثناء دخولهم الشقة عثروا على هيكلين عظميين لرجل بالمعاش 70 سنة، وزوجته ربة منزل 65 سنة، مالكي الشقة فاستأجروا المتهمين الثلاثة لإلقاء الرفات في القمامة.

وتحرر المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وتولت النيابة العامة التحقيق.​