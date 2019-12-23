ماكرون يتنازل عن جراية تقاعده كرئيسٍ لفرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرّر التنازل سلفا عن المعاش التقاعدي الذي يحقّ له أن يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية عندما يغادر قصر الإليزيه، في خطوة تتزامن مع حركة إحتجاج واسعة في البلاد ضد مشروعه لإصلاح نظام التقاعد.

وقالت الرئاسة إنّ ماكرون الذي إحتفل السبت بعيد ميلاده الثاني والأربعين والذي تستمر فترة ولايته حتى عام 2022، قرّر أيضا عدم الإنضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسا سابقا للجمهورية.