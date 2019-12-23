ترند2019.. قصص هاشتاجات أحيت نيران الربيع العربي بانتفاضات غاضبة

" مظاهرات، ثوارات، ضحايا، شهداء، يسقط الرئيس".. عناوين اعتاد المواطن العربي علي مشاهدتها خلال عامنا الراحل، علي غرار ثوارات الربيع العربي التي لم تطفي لهيب تحرر الشعوب، رغم الركود لسنوات عديدة؛ إلا أن بركان الغضب انفجر بعنف في وجه حكام يظلمون أنفسهم قبل أن يظلموا أوطانهم، متناسين أن " الغضب الساطع آتى والشعوب كلها إيمان".

ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا، رفع فيها مواطني الشرق الأوسط أعلام بلدهن، وتعالت الحناجر بالهتاف الثوري الغاضب، وعلت صيحات النداء، وسقطت قطرات العرق الوطني، مصاحبة بدماء من ضحوا من أجل إحلال الديمقراطية في المنطقة العربية.

رغم أن حكومات "الجزائر والعراق ولبنان والسودان"، كانت علي وشك السقوط آن ذاك ثورات الربيع العربي، إلا أنها خُيِّل لهم التمسك بالسلطة، وربما تصوره عبور الاحتاجات الشعبية بسلام علي مناصبهم.

الجزائر.. من هاشتاج "خلوه يرتاح" إلي "تبون لن يحكمنا"

في 22 فبراير 2019، أندلعت الاحتجاجات الجماهيرية، للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، بعد دعوات النزول للشارع، عبر هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان:" خلوه يرتاح"، وذلكَ بعدما دعاه إلى الترشح أحزاب الموالاة وحزب جبهة التحرير الوطني حين كان يراسها ولد عباس – الحزب الحاكم في البلاد – للمشاركة في السباق الانتخابي، ثمّ أعلنت العديد من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة انتخاب بوتفليقة رغم حالتهُ الصحيّة المتدهورة منذ أُصيب بسكتة دماغية عام 2013.

تخللت الاحتجاجات جميع الشرائح الاجتماعية، حتي وصلت إلي الأسبوع الثالث، حيث أعلن بوتفليقة في الحادي عشر من مارس، تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل، كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي، ودعا إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات.

لقيت القرارات تفاعلًا حذرًا من قِبل الشعب الجزائري وتصاعدت دعوات لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم تظاهرة كبرى في الخامس عشر من نفسِ الشهر من أجلِ مطالبة النظام ككل بالرحيل.

بحلول العاشر من مارس 2019؛ دعى بعضُ الجزائريين إلى إضراب عام يشملُ كل القطاعات لمدة 5 أيّام وذلكَ من أجلِ الضغط على الحزب الحاكم للانسحاب، شهدَ إغلاقَ معظم المحلات والمكاتب والمؤسسات الحكومية إلى جانبِ المؤسسات التعليمية بسببِ العطلة المبكّرة كما انطلقت مسيرات في مناطق متفرقة في العاصمة الجزائر، تيزي وزو، تلمسان وبشار.

بعد الجمعة السادسة التي عرفت بقيام رئيس الأركان أحمد قايد صالح قبلها بيومين بالمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، نتجت عنه حرب إعلامية كبيرة

كترجمة لصراع بين فريق يدعم الجيش و فريق يدعم الرئيس و أنصاره انتهت بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته مُرغما و تسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري.

حاولت السلطات المؤقتة، بدعم من قائد الجيش أحمد قايد صالح، إقناع المحتجين بالموافقة على إجراء انتخابات في 12 دجنبر، لكن المعارضة رفضت، واشترطت رحيل السلطة الحالية قبل الانتخابات.

وأدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، اليمين الدستورية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه، حيث دعي الشعب الجزائري عبر مواقع التواصل للنزول في تظاهر أسبوعي، عبر هاشتاج " تبون لن يحكمنا".

وردّ المتظاهرون على عرض الرئيس المنتخب للحوار بشعارات: "تبون لن يحكمنا" و"تبون سنسقطك من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية بمرتفعات العاصمة الجزائرية.

السودان.. هاشتاج "تسقط بس" سيطر علي الأحداث

في منتصف شهر ديسمبر، دعا النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلي احتجاجات عبر هاشتاج:" تسقط بس"، الذي لقي استجابة عاجلة، حيث أندلعت يوم 19 ديسمبر 2018، احتجاجات في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.

وشهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

النساء شاركت وبقوة في الاحتجاجات، بعد حديث الثائرة آلاء صلاح، والتي أعتبرها البعض أيقونة الثورة، لما لها من شجاعة، حيث اعتلت سقف سيارة هاتفة المتظاهرين:" الدين يقول الزول، إن شاف غلط منكر، ما ينكتم يسكت، وأنا بالسكوت ميت".

بعد ساعات من حديث أيقونة الثورة السودانية، تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، هتافاتها وترديدها الدائم لجملة «محبوبتي كنداكة»، خاصة أنها خاضت التظاهرات منذ انطلاقها حتى رحيل البشير السودان.

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في بداية شهر أبريل تركزت الاحتجاجات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، إلي أن أعلن الجيش في 11 أبريل 2019 خلع عمر البشير عن السلطة وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السلطة.

إلا أن الأمور لم تستقر بعد عزل البشير، بل طالب المحتجون بتشكيل حكومة مدنية، حتي تمكنوا من التواصل مع قيادة الجيش إلي تشكيل اتفاقية مجلس مشترك يشرف على العملية الانتقالية إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2020.

وأنتهي الأمر بصدور حكم علي البشير، بتهمة الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي" لمدة عامين.

لبنان.. هاشتاج "كلن يعني كلن"منصبة اللبنانيين ضد الحكومة

تعيش لبنان، منذ بداية 17 أكتوبر 2019، في سلسلة احتجاجات شعبية، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، بدأت الاحتجاجات الشعبية بداية بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل واتساب، والتي قٌرّر التصديق عليها في 22 أكتوبر 2019.

توسعت الاحتجاجات، عبر دعوات للمشاركة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت هاشتاج:" كلن يعني كلن"، للمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.

ورغم استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، إلا أن اللبنونيون بقوا في الشوارع، مؤكدين أن مطالبهم لا يحققها استبدال الوجوه مع بقاء النظام، وجاء الرد في الثالث من يونيو، حيث هجم مسلحون على المعتصمين أمام قيادة الجيش، ما أدى إلى مقتل عدد من المحتجين.

وأرجأ الرئيس اللبناني، ميشيل عون، المشاورات البرلمانية لبحث تسمية مرشح لتولي رئاسة الوزراء، التي كان من المقرر بدؤها في 16 ديسمبر.

العراق.. هاشتاج "العراق ينتفض" الشاهد علي التاريخ الحديث

يواصل متظاهري العراق، احتجاجات والتي انطلقت في بداية شهر أكتوبر الماضي، احتجاجًا على البطالة والفساد وبؤس الخدمات العامة، والتي أمتدت الاحتجاجات، إلي استخدم قوات الأمن العنف في مواجهتها، وسقط مئات القتلى والجرحى، بعد دعوات عديدة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج " العراق ينتفض".

ووجه المتظاهرين، غضبهم نحو إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة، وبالتالي، يحمِّلونها جزءًا من المسئولية عما آلت إليه الأوضاع في العراق، وأضرم محتجون النار في قنصليتيها في النجف وكربلاء .

ومع سقوط المزيد من القتلى والجرحى، أقدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالته، وقبلها البرلمان في الأول من ديسمبر، لكنه بقي رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال.

إلا أن الأمور لم تنتهي بعد، فبعد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل هاشتاج " #يسقط_قصي_السهيل" في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصبًا وزاريًّا، مع بعض المسيرات الرافضة لترشيحه.

ويشار إلي أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيدًا عن الأحزاب السياسية أو الأسماء المجربة التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.

يُنتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا عن الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي التي سيوكل إليها اختيار اسم المرشح لتشكيل الحكومة على خلفية طلب تقدم به الرئيس العراقي برهم صالح للمحكمة بهدف الشروع بتسمية المرشح الأمر الذي ترفضه كتل برلمانية أبرزها سائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي وكتل سنية أخرى.