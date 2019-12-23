ترند2019.. هاشتاج " تسقط بس" يسيطر على الأحدث السوادنية

شهدت السودان، خلال العام الماضي، موجه احتجاجات عارمة، دعت إليها النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا علي ارتفاع الأسعار، وأنتهت برحيل النظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتشكيل مجلس مشترك يشرف على العملية الانتقالية إلى الحكم المدني.

في منتصف شهر ديسمبر، دعا النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلي احتجاجات عبر هاشتاج:" تسقط بس"، الذي لقي استجابة عاجلة، حيث أندلعت يوم 19 ديسمبر 2018، احتجاجات في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.

شهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة

في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

النساء شاركت وبقوة في الاحتجاجات، بعد حديث الثائرة آلاء صلاح، والتي أعتبرها البعض أيقونة الثورة، لما لها من شجاعة، حيث اعتلت سقف سيارة هاتفة المتظاهرين:" الدين يقول الزول، إن شاف غلط منكر، ما ينكتم يسكت، وأنا بالسكوت ميت".

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بعد ساعات من حديث أيقونة

الثورة السودانية، تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، هتافاتها وترديدها الدائم لجملة «محبوبتي كنداكة»، خاصة أنها خاضت التظاهرات منذ انطلاقها حتى رحيل البشير السودان.

في بداية شهر أبريل تركزت الاحتجاجات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، إلي أن أعلن الجيش في 11 أبريل 2019 خلع عمر البشير عن السلطة وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السلطة.

إلا أن الأمور لم تستقر بعد عزل البشير، بل طالب المحتجون بتشكيل حكومة مدنية، حتي تمكنوا من التواصل مع قيادة الجيش إلي تشكيل اتفاقية مجلس مشترك يشرف على العملية الانتقالية إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2020.

وأنتهي الأمر بصدور حكم علي البشير، بتهمة الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي" لمدة عامين.