تعيش لبنان، منذ بداية 17 أكتوبر 2019، في سلسلة احتجاجات شعبية، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، بدأت الاحتجاجات الشعبية بداية بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدامتطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل واتساب، والتي قٌرّر التصديق عليها في 22 أكتوبر 2019.
توسعت الاحتجاجات، عبر دعوات للمشاركة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت هاشتاج:" كلن يعني كلن"، للمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.
ورغم استقالة رئيس الحكومة سعد
وأرجأ الرئيس اللبناني، ميشيل عون، المشاورات البرلمانية لبحث تسمية مرشح لتولي رئاسة الوزراء، التي كان من المقرر بدؤها في 16 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترند2019.. هاشتاج "كلن يعني كلن"منصبة اللبنانيين ضد الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.