ترند2019.. هاشتاج "كلن يعني كلن"منصبة اللبنانيين ضد الحكومة

تعيش لبنان، منذ بداية 17 أكتوبر 2019، في سلسلة احتجاجات شعبية، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، بدأت الاحتجاجات الشعبية بداية بشكل مباشر إثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام

تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل واتساب، والتي قٌرّر التصديق عليها في 22 أكتوبر 2019.

توسعت الاحتجاجات، عبر دعوات للمشاركة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت هاشتاج:" كلن يعني كلن"، للمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.

ورغم استقالة رئيس الحكومة سعد

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الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، إلا أن اللبنونيون بقوا في الشوارع، مؤكدين أن مطالبهم لا يحققها استبدال الوجوه مع بقاء النظام، وجاء الرد في الثالث من يونيو، حيث هجم مسلحون على المعتصمين أمام قيادة الجيش، ما أدى إلى مقتل عدد من المحتجين.

وأرجأ الرئيس اللبناني، ميشيل عون، المشاورات البرلمانية لبحث تسمية مرشح لتولي رئاسة الوزراء، التي كان من المقرر بدؤها في 16 ديسمبر.