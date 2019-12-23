مصر: تعديل حكومي طفيف ومهام جديدة لرئيس الوزراء

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)

عادت الحكومة المصرية لاستحداث وزارة للإعلام بعدما تم إلغاؤها واستبدالها بعد عام 2014 بهيئات ثلاث إعلامية لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، ضمن التعديل الوزاري الذي أعلنه البرلمان المصري، أمس، ويترأسها أسامة هيكل الذي كان وزيراً بهذا المنصب حتى نهاية عام 2011، وتبعه اثنان فقط وهما أحمد أنيس الذي انتهت مهمته بعد أقل من عام، ثم وزير إعلام جماعة الإخوان الإرهابية صلاح عبدالمقصود قبل أن تصبح الإعلامية المعروفة درية شرف الدين آخر من تولى المنصب منذ 5 سنوات.

ووافق مجلس النواب المصري «البرلمان» أيضاً على دمج وزارة السياحة مع الآثار كما جاء بخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البرلمان على أن يتولى هذه الحقيبة خالد العناني وزير الآثار الحالي، وتعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية بعد فصل الإصلاح الإداري عن الوزارة وضم التنمية الاقتصادية لها.

وفي عهد السيسي، حدث تعديل واحد على الحكومة الأولى التي تولاها المهندس إبراهيم محلب، فيما تم إجراء 3 تعديلات وزارية على حكومة المهندس شريف إسماعيل أكثر رؤساء الوزراء بقاءً في فترة حكم الرئيس المصري، حيث بقي على رأسها لمدة 33 شهراً، ليتغير بخلفه مصطفى مدبولي بسبب مرضه الشديد، وكانت آخر تعديلات وزارية شهدتها الحكومة المصرية في يناير 2018.

في الوقت نفسه، يعد التغيير الثاني في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت هذه المرة 11 حقيبة وزارية بين الدمج الذي شمل 4 حقائب وزارية متمثلة في الآثار والسياحة واللذين تولاهما خالد العناني لما نفذه من خطة مهمة خلال فترة توليه وزارة الآثار، بينما تم دمج وظيفة الاستثمار إلى مهام رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون منصب وزيرة التخطيط باسم التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشمل التغيير الوزاري، تعيين عمر مروان وزيراً للعدل، ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وضمت التغييرات تعيين نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي والسيد القصير وزيراً للزراعة وعلاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية، كما وافق مجلس النواب على تعيين غادة نبيل نائباً لوزير الاتصالات وطارق توفيق نائباً لوزير الصحة والسكان ومنتصر مناع نائباً لوزير الطيران وأيمن عاشور نائباً لوزير التعليم العالي ورضا حجازي نائباً لوزير التربية والتعليم.

ووافق أيضاً المجلس على تعيين أحمد طاهر نائباً لوزير التربية والتعليم وعلاء الدين عبد الحكيم نائباً لوزير البترول ومصطفى الصياد نائباً لوزير الزراعة وسيد إسماعيل نائباً لوزير الإسكان ورأفت عبد العزيز هندي نائباً لوزير الاتصالات وغادة شلبي نائباً لوزير السياحة والآثار.

وقال مصدر لـ«الاتحاد»، إن المناصب الإضافية لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، كمسؤول الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري، إضافة لمهامه، ما هو إلا نقل تبعية هيئة الاستثمار وكل أعمال الاستثمار لرئيس الحكومة، وكذلك كافة الأعمال الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والمعروفة في الوزارة السابقة بـ«المتابعة والتخطيط والإصلاح الإداري» تحولت للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وانتقلت تبعيتها له.

وأوضح المصدر أن عملية اختيار الوزراء الجدد تمت على عدة محاور بإشراف من جهات رقابية وسيادية وحكومية، تبدأ بالتقارير الرقابية وإقرارات الذمة المالية، إضافة إلى اللجان التي ترسلها الحكومة للمحافظات بخطة روتينية لمتابعة أصداء قرارات الوزراء، وأيضاً الرصد الشامل لتحركات المسؤول ميدانياً على مستوى الجمهورية.