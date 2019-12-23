كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" في إدلب بقصف للتحالف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الغني إن "الشبكة علمت عبر ناشطيها داخل إدلب أن عملية تصفية أبو خديجة نفذت صباح اليوم الأحد، حيث تم استهدافه بشكل شخصي"، وأوردت تقارير إخبارية أنه قتل إثر استهداف سيارته.
وفي سبتمبر الماضي أدرجت الولايات المتحدة "حراس الدين" في قائمتها للإرهاب، وأعلنت عن تخصيصها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على 3 قياديين بهذا التنظيم هم فاروق السوري، وأبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي.
وتم تأسيس "حراس الدين" في فبراير 2018 بعد أن تفككت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) الفرع الأصلي لتنظيم القاعدة في سوريا، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلاً وقاعدة لنشاطاته.