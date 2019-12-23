كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد عسكري يمني لــ "الخليج 365": هزيمة المشروع الحوثي هدف استراتيجي لا تراجع عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قائد جبهة الازارق قائد اللواء "الخامس" مقاومة المرابط في جبهة "الازارق" جنوب غربي محافظة الضالع اليمنية، العقيد "محمود البتول" عن المستجدات العسكرية والميدانية في الجبهة مؤكداً أن هزيمة المشروع الحوثي هدف استراتيجي لا تراجع عنه.

وقال العقيد "محمود البتول" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" من جبهة الضالع نزف إليكم في البداية بشرى انتصارات قواتنا المتتالية في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، سنحاول أن نضعكم أمام الصورة الحقيقية لواقع ما يدور في جبهة الضالع التي شهدت تلاحما كبيرا وغير مسبوق كان له الأثر الكبير في تحقيق الإنتصارات من قبل قواتنا كل يوم .

وأضاف لقد حاولت مليشيات الحوثي بكل قواها وما أوتيت اجتياح الضالع وإخضاعها مستخدمة حشودها البشرية وتكتياتها الميدانية تساندها نيران الأسلحة بأنواعها ولكنها انصدمت أمام صلابة قواتنا المتسلحة بالعزيمة والثبات.

وأشار في حديثه بأن معارك الضالع تكمل اليوم ثمانية أشهر وأكثر من المواجهات وخلال الفترة الماضية استطاعت قواتنا تحقيق النجاحات المستمرة منذ انطلاق معركة قطع النفس لتحرير قعطبة ثم معركة صمود الجبال ومعركة تحرير الفاخر التاريخية في الثامن من أكتوبر 2019 للميلاد، واليوم نقف أمام كما كبيرا من الإنجازات التي حققتها قواتنا بمختلف تشكيلاتها والتي لا تزال مستمرة في طريق التحرر وستعمل في الأيام القادمة على تحرير مناطق جديدة والمضي قدما في العمل العسكري تحت إشراف التحالف العربي.

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وأكد أن القوات مستعدة لهزيمة الحوثي وهذا ما سنعمل عليه مستقبلا وهذا هدف استراتيجي لا تراجع عنه، فاليوم تشهد جبهة الضالع منذ أشهر سلسلة من المعارك الضارية التي احتدمت على أطرافها وحدودها الشمالية والغربية حيث عملت قواتنا على تحرير العديد من المرتفعات الجبلية والسهول في الوقت الذي تتوسع فيه الرقعة التحررية يوما بعد آخر.

وحول آخر المستجدات قال أيضا منذ أيام ومليشيات الحوثي تحاول أن تستعيد بعض المواقع التي خسرتها في جبهة " الضالع " وتستخدم مختلف أنواع الأسلحة في قصف المواقع التي يتمركز فيها أبطالنا، وتقوم بتفجير الجسور وتلغيم الطرقات لإعاقة تقدم قواتنا إلا أن كل هذا يقابل ببسالة كبيرة من قبل قواتنا التي كسرت زحوفات مليشيات الحوثي وأفشلت مخططاته.

وشدد العقيد "محمود البتول" على ضرورة التلاحم ووحدة الصف مضيفاً اليوم يجب أن تتضافر الجهود أكثر وأكثر وعلينا جميعا أن نضع الخلافات جانبا ونكون يدا واحدة في محاربة المشروع التمددي لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وعن الجهود التي يبذلها التحالف قال لقد لعبت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دورا كبيرا في تحقيق الإنتصارات بجبهة الضالع ونحن من دورنا نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف ونؤكد لهم بأننا سنبقى أوفياء للعهد والمصير الواحد.