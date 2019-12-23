الجيش الليبي يحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل العتاد العسكري

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في غضون ذلك، واصل الجيش الليبي تقدمه باتجاه قلب طرابلس، بعد أن سيطر على معسكر استراتيجي فيها مع بدء "معركة الحسم" التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الليلة الماضية.

وقال الجيش الوطني الليبي، إن قواته تتقدم في محور عين زارة، ضمن معركة تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر علي المدينة منذ سنوات.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر حمزة الاستراتيجي في مدينة طرابلس، في وقت يواصل تقدمه باتجاه وسط المدينة.