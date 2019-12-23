تفاعلا مع الحملات .. برلمانيون يسائلون الحكومة عن إجراءاتها لمحاربة داء السرطان

تفاعلا مع حملات على شبكات التواصل التجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي لدعم تطبيب مرضى السرطان، وجه برلمانيون مساءلة لوزير الصحة، حول معاناة مرضى السرطان

وقال البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية، في سؤوالهم الموجه لوزير الصحة، خلال الأسبوع الجاري، إن المغرب يعرف تزايدا مهولا للمصابين بمرض السرطان بمختلف أنواعه ولا سيما سرطان التذي وسرطان عنق الرحم .

ويقول البرلمانيون إن خطورة المرض لا تخفى عن المريض المصاب به وأثاره الصحية بالغة الخطورة، والمعاناة الكبيرة له ولأسرته، كما أن كلفة العلاج بالغة وباهضة الثمن، مضيفين أن ما يزيد معاناة المصابين به محدودية مراكز العلاج وغلاء أثمنة الأدوية ولا سيما بالمناطق القروية والبعيدة عن المدن الكبرى.

وساءل البرلمانيون الوزرير، عن برنامج حكومته لمواجهة هذا المرض القاتل، توعية وتحسيسا وتنفيذا وإجراءات مادية وبشرية.

Advertisements

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أرقام مخيفة سنة 2018 تخص تزايد نسبة الإصابة بمرض السرطان في المغرب، وأشارت في هذا الصدد إلى تسجيل 139 حالة إصابة بالسرطان من ضمن كل 100 ألف مواطن، وهو ما جعل المملكة تُصنف في خانة الدول التي تعرف حالات إصابة “متوسطة” بهذا المرض القاتل.

وتزداد حالات الإصابة بالسرطان في المغرب من سنة إلى أخرى، حيث أشار تقرير السنة الماضية، لمنظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 110 حالة إصابة بالمرض ضمن كل 100 ألف نسمة.