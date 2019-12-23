إصابة بجريمة إطلاق نار بين الرامة وساجور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح متوسطة، من جراء تعرضه لإطلاق نار، في جريمة وقعت مساء اليوم، الأحد، بين بلدتي الرامة وساجور في منطقة الشاغور شمالي البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن تلقت بلاغا من الطواقم الطبية بأنها قدمت العلاج لمصاب بأعيرة نارية، تعرّض لإطلاق النار في المنطقة الواقعة بين بلدتي الرامة وساجور.

ولفت البيان إلى أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته وهو يعاني من جروح متوسطة إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا.

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وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا موسعا في ملابسات الواقعة، وباشرت بأعمال البحثلإلقاء القبض على مشتبه بهم، فيما قام طاقم من المختبر الجنائي بجمع الأدلة من المكان لاستكمال التحقيق وفك رموز الجريمة.

وتجتاح موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة المدن والبلدات العربية، والتي تواجهها، بالمقابل، بحركة احتجاج واسعة، على شكل تظاهرات جماهيرية حاشدة تضمّنت إغلاقا للشوارع الرئيسة في البلاد.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري (2019)، 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.