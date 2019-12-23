شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليندا» و«ميلانوفيتش» في جولة إعادة على رئاسة كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل
وبعد فرز ما يقرب من نصف الأصوات من الجولة الأولى أمس الأحد، تبين حصول الرئيسة الحالية على 8ر27 % من الأصوات، في حين حصل رئيس الوزراء الأسبق زوران ميلانوفيتش على نسبة 9ر30 % من الأصوات.
وسيتم عقد جولة فاصلة بين المرشحين المتصدرين في الخامس من يناير حيث لم يحصل أي مرشح على نسبة 50 % من الأصوات للفوز المطلق.
وتتوقع كيتاروفيتش الفوز بدعم الناخبين الذين دعموا ميروسلاف سكورو القومي صاحب المركز الثالث، على الرغم من أن منافستها المباشرة مع ميلانوفيتش من المرجح أن تكون محتدمة.
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