شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليندا» و«ميلانوفيتش» في جولة إعادة على رئاسة كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة أن الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش ستخوض جولة ثانية في مواجهة رئيس الوزراء الأسبق في محاولتها الفوز بولاية ثانية في أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وبعد فرز ما يقرب من نصف الأصوات من الجولة الأولى أمس الأحد، تبين حصول الرئيسة الحالية على 8ر27 % من الأصوات، في حين حصل رئيس الوزراء الأسبق زوران ميلانوفيتش على نسبة 9ر30 % من الأصوات.

وسيتم عقد جولة فاصلة بين المرشحين المتصدرين في الخامس من يناير حيث لم يحصل أي مرشح على نسبة 50 % من الأصوات للفوز المطلق.

وتتوقع كيتاروفيتش الفوز بدعم الناخبين الذين دعموا ميروسلاف سكورو القومي صاحب المركز الثالث، على الرغم من أن منافستها المباشرة مع ميلانوفيتش من المرجح أن تكون محتدمة.