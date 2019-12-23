شكرا لقرائتكم إعلام النظام السوري: الدفاعات تتصدى لصواريخ إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام النظام السوري ليل الأحد أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت "لصواريخ معادية" قادمة من إسرائيل، مشيرة إلى انه تم اسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، وذلك بعد أن تم التصدي لطائرة مسيرة فوق مطار حماة العسكري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية في نبأ عاجل إنّ "الدفاعات الجويّة تتصدّى لصواريخ معادية قادمة من اتّجاه الأراضي المحتلّة"، في حين أكّد التلفزيون الرسمي "سقوط أحد الأهداف المعادية بمنطقة عقربا في ريف دمشق". ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.