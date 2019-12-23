ترند | الإفراج عن سامي عنان.. حقيقة أصوات «الحوت الأزرق» في مصر.. الزمالك يقترب من أزارو.. الفيفا يرد على كلوب بشأن محمد صلاح.. وتعليق غريب من نائبة «الخرطوش»

- إعداد: شريف الجنيدي

استكمال مفاوضات سد النهضة في يناير المقبل بإثيوبيا

اختتمت أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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الكشف عن حقيقة أصوات «الحوت الأزرق» في الساحل الشمالي

تحدث الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، عن أصوات "الحوت الأزرق" في الساحل الشمالي، والتي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

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إخلاء سبيل سامي عنان

أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أنه تم الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان منذ قليل.

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الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية تغزو إيران

ذكرت تقارير صحفية أن الاكتئاب والاضطرابات العقلية والأمراض النفسية انتشرت بشكل كبير بين المواطنين في إيران.

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نائبة «الخرطوش» تعلّق على الفيديو المتداول

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي سيد علي والنائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تطلق النار من سلاحها الخاص من نافذة منزلها.

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مارادونا يزعم اختطافه من كائنات فضائية

زعم أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، بأنه تعرض للاختطاف من قبل "كائنات فضائية"، مضيفاً أن "قضى يومين بعيداً عن كوكب الأرض".

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الزمالك يقترب من أزارو

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع مهاجم النادي الأهلي، المغربي وليد أزارو، وذلك رداً على تعاقد القلعة الحمراء مع لاعب الفريق الأبيض السابق محمود عبدالمنعم كهربا.

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لاتسيو يتوّج بكأس السوبر الإيطالي في السعودية

توّج لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

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مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة أو ليفربول

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أنه من المحتمل أن يواجه النادي الأهلي فريق برشلونة الإسباني أو ليفربول الإنجليزي في صيف العام المقبل، وذلك في مباراة اعتزال نجم القلعة الحمراء السابق عماد متعب.

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رسالة غامضة من خالد الغندور

وجه الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق، خالد الغندور، رسالة غامضة، نضرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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بيان من «فيفا» بشأن محمد صلاح

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسباب اختيار النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت فعالياتها أمس السبت في قطر.

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موقف محرج لدينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لموقف محرج خلال حفل المطرب عمرو دياب الذي أحياه ضمن مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية على هامش موسم الرياض.

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