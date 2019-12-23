رولا الطبش: زيارة المحامين للسجون خطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان

رأت مقررة لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ​رولا الطبش​ أن "زيارة الزملاء المحامين إلى السجون للاطلاع على أوضاع ​السجناء​، شكلت خطوة إيجابية نحو البدء بحماية لحقوق الإنسان، والسجين خصوصا"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيارة تشكل استكمالا للسياق العام، وتتكامل مع اقتراح القانون الذي تقدمت به، وينص على إعفاء المحكومين الذين قضوا مدة عقوبتهم، وما زالوا مسجونين لعدم سداد الغرامات المالية المحكومين بها، ليصار إلى إطلاقهم من السجن، حتى لا تتجاوز العقوبة حدود الجرم".

وفي بيان لها، أكدت الطبش "أنني أشد على أيدي النقيبين ​ملحم خلف​ و​محمد المراد​، لمبادرتهم القانونية والإنسانية على حد سواء"، مشددة على "أهمية إستكمال المبادرة مع كل شركاء ​منظومة​ العدالة في ​لبنان​، لرفع الظلم اللاحق بالسجناء وتأمين حقوقهم الأساسية".