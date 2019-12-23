اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يشتد تأثيره نهار الثلاثاء

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "طقسا مستقرا على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ اعتباراً من يوم الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ​ايطاليا​، يشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح تقارب 90 كلم/س وأمطار غزيرة ليلاً".

وتوقعت "أن يكون ​الطقس​ يوم الإثنين غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س، الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر لـ6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600 م وما فوق، امام الأربعاء فغائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة ترفع موج البحر. تنخفض درجات الحرارة وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1500 م وما فوق، كما نحذّر من خطر تشكّل ​السيول​ وإنجرافات التربة خلال فترات غزارة ​الأمطار​".