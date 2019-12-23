اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يشتد تأثيره نهار الثلاثاء

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بان "طقسا مستقرا على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ اعتباراً من يوم الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ايطاليا، يشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح تقارب 90 كلم/س وأمطار غزيرة ليلاً".
وتوقعت "أن يكون الطقس يوم الإثنين غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب 60 كلم/س، الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر لـ6 أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1600 م وما فوق، امام الأربعاء فغائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة ترفع موج البحر. تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 م وما فوق، كما نحذّر من خطر تشكّل السيول وإنجرافات التربة خلال فترات غزارة الأمطار".
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