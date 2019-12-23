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مسيرة في صور من ساحة العلم إلى فرع مصرف لبنان

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انطلقت مسيرة من ساحة العلم في صور، جابت شوارع المدينة، ثم توقفت أمام فرع ​مصرف لبنان​، حيث رفع المشاركون فيها لافتات ضد ​الضرائب​، وللمطالبة بحق ​المرأة اللبنانية​ في منح الجنسية لأبنائها ورددوا هتافات تطالب بإعادة ​الأموال المنهوبة​، محاسبة الفاسدين، وتشكيل ب​حكومة تكنوقراط​ تهتم بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعادوا بعد ذلك إلى نقطة الانطلاق.

وواكب ​الجيش​ و​القوى الأمنية​، المسيرة، بالتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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