مسيرة في صور من ساحة العلم إلى فرع مصرف لبنان

انطلقت مسيرة من ساحة العلم في صور، جابت شوارع المدينة، ثم توقفت أمام فرع ​مصرف لبنان​، حيث رفع المشاركون فيها لافتات ضد ​الضرائب​، وللمطالبة بحق ​المرأة اللبنانية​ في منح الجنسية لأبنائها ورددوا هتافات تطالب بإعادة ​الأموال المنهوبة​، محاسبة الفاسدين، وتشكيل ب​حكومة تكنوقراط​ تهتم بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعادوا بعد ذلك إلى نقطة الانطلاق.

وواكب ​الجيش​ و​القوى الأمنية​، المسيرة، بالتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين فيها.