مسيرة في صور من ساحة العلم إلى فرع مصرف لبنان

انطلقت مسيرة من ساحة العلم في صور، جابت شوارع المدينة، ثم توقفت أمام فرع مصرف لبنان، حيث رفع المشاركون فيها لافتات ضد الضرائب، وللمطالبة بحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأبنائها ورددوا هتافات تطالب بإعادة الأموال المنهوبة، محاسبة الفاسدين، وتشكيل بحكومة تكنوقراط تهتم بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعادوا بعد ذلك إلى نقطة الانطلاق.
وواكب الجيش والقوى الأمنية، المسيرة، بالتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين فيها.
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