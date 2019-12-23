مصادر الـLBC: الحريري هو من أخرج نفسه ولم يخرجه احد والميثاقية لم تسقط

أكدت أوساط مقربة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لقناة الـ"LBC" أن " الاخير وبعد ما التقى رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان دياب دياب مرتين وتمنى له التوفيق تخطى مقولة أن الاقوى في طائفته هو الرئيس وبالنسبة له لم يعد مطروحا"، مشددةً على "مقول وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل على أن الاقوى هو الرئيس وبتكليف دياب أصبحت مطروحة على طاولة النقاش ولم تعد تحصيلا حاصل وعند الاستحقاق المقبل اي انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب الحسابات ستختلف وليس بالضرورة ان يكون الاقوى في طائفته رئيسا".

فيما سألت مصادر مطلعة "لماذا وصلنا إلى تكليف دياب، لان القوي في مذهبه أعلن أنه لا ريد العودة على الرغم ان ​الاتصالات​ معه إن كان من عين التينة وبعبدا والضاحية استمرت إلى ساعات متقدمة عشية الاستشارات وإذا أصر الحريري على التخلي عن موقعه فما الحل؟ هل المساهمة بتفاقم الازمة أكثر والامتناع عن تسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة؟ أم الاسراع بايجاد مخرج للازمة ومواجهة الانهيار والمضي بتكليف رئيس حكومة يضع البلد على سكة الانفاذ؟".

ولفتت إلى أنه "لو حسم الحريري أمره وأخذ قرارا بالعودة لما كلف غيره او على الاقل كان موقفه إما تسمية شخص أو الموافقة على شخص معين"، مشيرةً إلى أن "الحريري من أخرج نفسه ولم يخرجه احد والميثاقية لم تسقط ولا دخل للموضوع برئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب".