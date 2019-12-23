أكد المسؤول عن الملف ال​لبنان​ي في ​وزارة الداخلية السعودية​ فهد عبدالله الركف، في حديث تلفزيوني، ان "السعودية تقف الى جانب ​الشعب اللبناني​ بكل طوائفه، ولم ولن نترك لبنان ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو واحد من الشعب اللبناني، وليس هناك أي مشكلة بين السعودية وبينه، ولم ينقطع الاتصال ساعة واحدة مع رؤساء الحكومات الثلاثة"، مشيراً الى "ضرورة وجود عامل ثقة بين رئيس ​الحكومة​ و​الدول المانحة​ والتأليف لن يتم الا إذا رضي الشارع اللبناني"، موضحاً ان "السعودية لن تتصل برئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ اذا قام بتكليف الحكومة المقبلة، الا اذا حصل على المباركة من ​دار الافتاء​"، مشدداً على ان "​حزب الله​ هو من اوصل بدياب الى التكليف، ونحن بانتظار رضى الشعب اللبناني على موضوع التكليف والتأليف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ملف لبنان بداخلية السعودية: لن نتصل بدياب الا بعد مباركة المفتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.