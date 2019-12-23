اوساط 8 آذار للأنباء: نتوقع ولادة طبيعية للحكومة مطلع العام القادم

توقعت اوساط فريق ​8 آذار​ لصحيفة "​الانباء​" الكويتية "ولادة طبيعية للحكومة مطلع العام القادم، اي ضمن الستة اسابيع التي تحدث عنها الرئيس المكلف ​حسان دياب​"، في حين ذهبت المصادر المتابعة في توقعاتها الى "حد ترقب ظهور ​الحكومة​ قبل نهاية هذا الشهر استنادا الى التغطية الداخلية والخارجية لها ولرئيسها المكلف والتي عكستها جولة مساعد وزير الخارجية ​دايفيد هيل​، ومتابعة سفراء الدول الداعمة".

ولاحظت المصادر ان "مقاطعة الاستشارات او الامتناع عن المشاركة في الحكومة حتى من قبل اختصاصيين من جانب فرقاء ​14 آذار​ لا يبدو ان هدفه اظهار اللون الواحد لحكومة دياب، انما المسألة تبدو أبعد من ذلك لتصل الى المهمات المطلوبة من حكومة رجل الهندسات الكومبيوترية في الستة اشهر المقبلة، والتي تتناولها ​الصحافة​ الغربية بالتفصيل الممل، ومنها الحدود النفطية ال​لبنان​ية والعقود مع الشركات والمشاركة الاميركية المقرونة بالرعاية وصولا الى ما يعرف ب​صفقة القرن​، وان بداية انتشال لبنان من قعر ازمته المالية مرتبطة بهذه الامور".