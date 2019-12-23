النائب العام السوداني: قبضنا على 51 من رموز نظام البشير

أعلن النائب العام ​السوداني​، تاج السر علي الحبر عن "القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة"، كاشفاً عن "تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله "قوش"، وقبول 4 بلاغات بحقه".

وشدد على أن "جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى ​الإعدام​، ولا يكمن الإفراج عنهم بالضمانة العادية"، مشيراً إلى أن "القيادي أحمد هارون، يواجه اتهامات خطيرة جدا وهى قيد التحقيق حاليا"، منوها إلى "فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالا من الرئيس السابق ​عمر البشير​".