النشرة: مضادات الجيش السوري تتصدى لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري

افاد مراسل النشرة في سوريا عن "تصدي الدفاعات الجوية السورية لاهداف معادية في سماء دمشق". وكانت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" قد ذكرت قبل قليل ان "المضادات الجوية التابعة للجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا".

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