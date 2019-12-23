قائد الجيش الايراني: المناورات مع روسيا والصين دليل على نجاح دبلوماسيتنا الدفاعية

عدّ القائد العام للجيش ال​ايران​ي ​اللواء​ ​عبد الرحيم موسوي​ المناورات القادمة المشتركة بين ايران و​روسيا​ و​الصين​ بمثابة دليل على نجاح الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، مشيراً إلى أن "هذه المناورات تؤكد العزيمة الجادة للبلدان التي تريد ارساء الامن في المنطقة في مواجهة البلدان التي تسعى لزعزعة الامن"، معرباً عن أمله بـ"أن يكتسب الاعداء الدروس والعبر من إحباطاتهم".

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