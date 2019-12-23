شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعلن غداً خلو مقعد رئيس لجنة الإعلام وفتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان سيعلن صباح الاثنين ، خلو مقعد رئيس لجنة الإعلام بعد اختيار أسامة هيكل وزيراً للإعلام، وسيعلن أيضا فتح باب الترشح لرئاسة لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان.

وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يرشح عدد من أعضاء اللجنة أنفسهم لرئاسة لجنة الإعلام، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون هناك توافق بين أعضاء اللجنة على شخصية بعينها لرئاستها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت النائبة جليلة عثمان، أنها ترى ضرورة التوافق على شخصية مثل يوسف القعيد لرئاسة لجنة الإعلام بالبرلمان، باعتباره أنه النائب الأكبر سنا فى اللجنة بالإضافة إلى تاريخه الكبير فى مجال الثقافة والإعلام.