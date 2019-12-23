شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات على رئاسة لجنة الإعلام والثقافة بعد اختيار أسامة هيكل وزيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد انتخابات خلال أيام على رئاسة لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، بعد اختيار أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان وزيرا للإعلام.

وقال تامر عبد القادر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه حال اختيار أى رئيس لجنة برلمانية لوظيفة جديدة فإنه يتم إجراء انتخابات جديدة على رئاسة اللجنة، على أن يعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بداية إجراء تلك الانتخابات.

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وأوضح عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات للجنة الإعلام غدا الإثنين وسيرأسها محمد شعبان، الوكيل الأول للجنة ، حيث سيترأس النائب محمد شعبان كل اجتماعات اللجنة حتى يتم إجراء انتخابات جديدة على رئاسة لجنة الإعلام.

وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أنه من المقرر تصعيد بديل للنائب أسامل هيكل إلى لجنة الإعلام، وسيكون بديله فى قائمة فى حب مصر التى فازت بالانتخابات البرلمانية .