فيديو: عبد الله أيت الشريف
عبر يوسف السفري، مساعد مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد أن تمكن فريقه من الفوز على غريمه التقليدي الوداد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، برسم الجولة 10 من البطولة الاحترافية.
وأرجع السفري، في تصريح لوسائل الإعلام بعد المباراة، سبب هذا الانتصار إلى “إصرار اللاعبين، بالإضافة إلى التغييرات التي أقدم عليها الطاقم التقني للفريق في الجولة الثانية، والتي أثمرت هدف الانتصار”.
إليكم تصريح السفري:
من جانبه، لم يخف عمر العرجون، متوسط ميدان الفريق الأحضر، سعادته بهذا الفوز، مؤكدا على أن فريقه سيعمل على المواصلة على نفس المنوال، سواء في المنافسات المحلية، العربية، أو القارية.
إليكم تصريح العرجون:
كانت هذه تفاصيل خبر السفري: تسيدنا “الديربي” كاملا.. العرجون: “نستحق الفوز وسنواصل العمل” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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