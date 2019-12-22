- 1/2
- 2/2
عائشة مجيب – صحافية متدربة
وصفت الجماهير الرجاوية اللاعب حميد أحداد بـ”الساحر”، مباشرة بعد انتهاء مباراة “الديربي” التي انتهت بفوز الفريق الأخضر على ضيفه الوداد بهدف دون رد، لحساب الجولة العاشرة من الدوري المغربي الاحترافي.
ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الخضراء بالفايسبوك، صورة لحميد أحداد يرتدي فيها ملابس رجل سيرك و يحمل في يديه بطة، مرفوقة بعبارة: “سيداتي وساداتي، من فضلكم رحبوا بالساحر حميد أحداد”، وهي الصورة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقاد اللاعب السابق لزمالك المصري، فريقه الرجاء الرياضي للفوز، بعد توقيعه هدف الفوز بالدقيقة 81، عبر تسديدة قوية هزت شباك حارس الضيف رضا التكناوتي.
وبهذا الفوز إرتقى الرجاء الرياضي للمركز الرابع برصيد 17 نقطة، مع مباراة ناقصة، في المقابل تجمد رصيد الوداد الرياضي في 19 نقطة، باحتلاله رتبة وصافة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هدفه في “الديربي”.. جماهير الرجاء تلقب أحداد بـ”الساحر” والنادي ينشر صورة مثيرة – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.