صابر بعد هزيمة “الديربي”: نعاني من نقص حاد في التركيبة البشرية وهذه خطورة إصابة داري – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف ويوسف العيرجي

بدا التأثر واضحا على مُحيا عبد الإله صابر، مساعد مدرب فريق الوداد البيضاوي، وهو يدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد الهزيمة في مباراة “الديربي” أمام الغريم التقليدي، الرجاء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

صابر وفي نفس التصريحات، أقر بأن “الفريق يعاني من نقص حاد على مستوى التركيبة البشرية، وهو الأمر الذي ظهر بشكل جلي في مباراة اليوم، بسبب عدد من الإصابات والغيابات”.

وشدد اللاعب السابق للفريق وللمنتخب المغربي، على أن الوداد يؤدي ثمن ” سنوات من المنافسات على عدد من الواجهات، وقد آن الأوان للتفكير بحكمة في مستقبل الفريق”.

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وبخصوص الانتدابات، لم يخف المتحدث ذاته “عدم إعجابه” بالأسماء التي يتم تجريبها حاليا، مشددا على أن “الانتدابات القادمة يجب أن تكون في قيمة فريق من حجم الوداد، وأن تخرجه من الأزمة وليس أن تفاقمها”.

إليكم التصريح الكامل لمساعد مدرب الوداد، الذي تحدث أيضا عن إصابة أشرف داري: