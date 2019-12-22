أنباء عن قصف إسرائيلي في محيط دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليلة الأحد الإثنين، هجومًا على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وتحدثت مصادر صحافية عن استهداف مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب، في محافظة ريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لصواريخ معادية مصدرها إسرائيل، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق، مساء الأحد.

وقالت "سانا" نقلا عن مراسلها، إن "الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الجولان السوري المحتل.

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وذكرت مصادر صحافية لبنانية أن طيران الاحتلال شن غارات وسط تحليق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا اللبنانية.

بينما أوردت وسائل إعلام سورية أنباء عن استهداف مطار دمشق الدولي بأربعة صواريخ على الأقل، وذكرت مصادر أخرى أنباء عن استهداف مواقع في منطقة السيدة زينب، في محافظة ريف دمشق.

فيما رصدت مصادر أخرى ارتفاع أعمدة الدخان من البنايات المحيطة مطار التيفور في ريف حمص.