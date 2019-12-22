تشيلسي يهزم توتنهام بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق تشيلسي على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي اللاعب، ويليان بورخيس دا سيلفا.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 26 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

تلقى مهاجم تشيلسي تامي أبراهام الكرة من زميله ماسون مونت، بيد أن تسديدته الضعيفة مرت بجوار المرمى في الدقيقة السادسة، وجرب مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء نحو المدرجات في الدقيقة العاشرة.

وتقدم تشيلسي بالنتيجة في الدقيقة 12، عندما نفذ ويليان ركلة ركنية قصيرة ليتبادل الكرة مع كوفاسيتش، قبل أن يسدد كرة أرضية نحو الزاوية السفلى البعيدة لمرمى توتنهام.

وابتعدت رأسية أبراهام عن المرمى إثر عرضية من ألونسو في الدقيقة 20، وجاءت أول فرصة لتوتنهام في الدقيقة 28، عندما مرر موسى سيسوكو الكرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء إلى كين الذي أطاح بها عاليا من موقف مريح.

وأهدر توتنهام فرصة أخرى في الدقيقة 29، عندما انطلق كين بهجمة مرتدة قبل أن يرسل كرة نحو القائم البعيد إلى سون الذي سددها عاليا من مسافة قريبة.

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والتقط حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الكرة قبل أن يصل إليها آلي إثر تمريرة دافنيسون سانشيز البينية في الدقيقة 35، وحدث تصادم بين سيسوكو وكيبا إثر لعبة مشتركة ليتلقى اللاعبان العلاج.

وتوترت الأجواء إثر مشادة بين كوفاسيتش وآلي، قبل أن يحتسب الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ركلة جزاء لتشيلسي بعد لعبة خطرة من الحارس جازانيجا بحق ألونسو، ليسجل ويليان هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأجرى توتنهام تبديلا بين الشوطين أشرك من خلاله إريكسن مكان ألي، ومرر مونت كرة بينية جميلة إلى أبراهام الذي حاول إعادتها لزميله داخل منطقة الجزاء، قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة 50.

ووصلت الكرة إلى ألونسو الذي أطلق كرة قوية تصدى لها جازانيجا، قبل أن ترتد إلى أبراهام الذي تابعها في الشباك، بيد أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحصل سون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 62، بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو، ليتبين له أن المهاجم الكوري الجنوبي ركل وهو ملقى على الأرض، روديجر مدافع تشيلسي.

وأوقف الحكم المباراة لبرهة من الوقت بعدما رمى جمهور توتنهام أجساما صغيرة نحو كيبا، قبل أن يستكمل اللعب، ودخل جورجينيو إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من كوفاسيتش.

وأطلق كانتي تسديدة بعيدة المدى فوق مرمى توتنهام بالدقيقة 74، وقام توتنهام بتبديلين دفعة واحدة من خلال إشراك ندومبيلي وداني روز مكان مورا ويان فيرتونخن.

ومرت الدقائق المتبقية هادئة، وحصل تشيلسي على فرصتين مرتدتين خطيرتين، إلا أن كانتي والبديل ريس جيمس فشلا في استثمار تمريرات المتألق ويليان، الذي أرسل كرة طويلة إلى البديل الآخر ميتشي باتشواي الذي بدوره سدد بجانب القائم البعيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.