شكرا لقرائتكم خبر عن يتعرض لضغوط.. الرئيس العراقي يلوح بالاستقاله والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب المصادر، فإن الرئيس العراقي يتعرض حاليا لضغوط كبيرة من "تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين".
من جانب آخر، صرح حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان في تصريح صحفي بأن "أي مرشح لا يمثل ارادة الشعب لن يكون مقبولاً حتى لو تقدم من جميع الكتل في مجلس النواب وأن رضا الجماهير هو الأساس في تسمية رئيس الوزراء القادم".
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