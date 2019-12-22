شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بأوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

أُغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بأوزبكستان. وأقفلت المراكز عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان محمود أستاموف: "إن 12 مليون ناخب أوزبكي ما نسبتهم 7ر68 في المائة قد أدلوا بأصواتهم حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية رصدت بعض الانتهاكات الصغيرة في سير العملية الانتخابية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن المقرر الانتهاء من فرز الأصوات والإعلان عن نتائج الانتخابات غدًا الاثنين.