شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 إثر فيضانات في بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 36 آخرون، اليوم، إثر هطول أمطار غزيرة في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وقال وزير الأمن العام في بوروندى آلن جويلومى إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه نهر كاري إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه.